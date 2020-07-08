З початку літа на дорогах Кіровоградщини поліцейські виявили понад 6,2 тисяч порушень ПДР

В ході профілактичної роботи, що проводиться на території Кіровградської області, правоохоронцями щодня виявляються порушення ПДР, відсутність у власників автомобілів документів, факти водіння у стані сп’яніння та порушення ПДР пішоходами, повідомляє «Голос Громади».

За даними сайту ГУНП у Кіровградській області з початку червня поліцейські, які забезпечують контроль за дорожнім рухом було виявлено більше 6,2 тисяч порушень ПДР за якими складено адмінпротоколи.

Серед них 760 – за ч. 1, 3 ст. 122 КУпАП (перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів), 312 – за ст.130 КУпАП (керування у нетверезому стані), 451 – за ст. 127 КУпАП (порушення ПДР пішоходами), 52 – за ч. 1 ст. 122 КУпАП (порушення правил проїзду пішохідних переходів), 19 – за ст. 123 КУпАП (порушення правил руху через залізничні переїзди), 8 – за ч. 4 ст. 122 КУпАП (створення аварійної обстановки).

Поліцейські продовжують проводити роз’яснювальну роботу з громадянами щодо дотримання правил дорожнього руху всіма його учасниками.