З початку карантину на Кіровоградщині зріс попит на біометричні документи

Статистика свідчить, що з початку періоду карантину на Кіровоградщині відзначається зростання кількості звернень громадян з оформлення біометричних документів. Так, у березні цього року зріс попит на паспорти громадянина України у формі картки на 45% та на закордонні паспорти – на 14% у порівнянні з березнем 2020 року.

Отож, до підрозділів Управління Державної міграційної служби у Кіровоградській області у березні цього року звернулись для оформлення ID-карток майже 3000 осіб та закордонних паспортів – майже 2200.

З початку року у підрозділах міграційної служби Кіровоградщини оформлено понад 13400 біометричних документів. За І квартал оформлено 7470 ID-карток та 5967 закордонних паспортів.

Наразі, враховуючи суттєве загострення епідемічної небезпеки, в УДМС просять не відвідувати підрозділи Міграційної служби без нагальної потреби. Консультацію можна отримати дистанційно за номером “гарячої” лінії (0522) 32-18-11. За невідкладної потреби звернення обов’язково необхідно користуватись індивідуальними засобами захисту.

Нагадаємо, що у період дії карантину документи, які не були отримані заявниками, знищенню не підлягають.