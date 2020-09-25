З початку навчального року 18 освітніх закладів Кіровоградщини були переведені на «дистанційку»

З початку нового навчального року в освітніх закладах Кіровоградщини виявили чотири випадки захворювання на COVID-19 серед учнів та 19 серед педагогів, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на пресслужбу Кіровоградської ОДА.

З 1 вересня у Кіровоградській області на дистанційне навчання було переведено 18 освітніх закладів, наразі 10 з них вже відновили навчальний процес.

Вісім освітніх закладів Кіровоградщині продовжують навчатися дистанційно.

На самоізоляції знаходилося 2 469 учнів і студентів, а також 277 працівників, починаючи з нового навчального року. Всього на самоізоляції перебувало 146 класів.

Зокрема, у двох закладах освіти зафіксовано повторні випадки захворювання на коронавірус.