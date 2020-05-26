З початку року на Кіровоградщині під час ДТП постраждало майже 2 сотні осіб

За статистичними даними, на дорогах Кіровоградщини з початку року втричі збільшилась аварійність, повідомляє «Голос Громади».

«Вже маємо 150 аварій з постраждалими, у результаті яких травмувалось 185 мешканців області. З-поміж зазначених ДТП – 43 відбулися за участі пішоходів, з яких 4 загинуло й 40 травмувалося» – повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь.

Аби зменшити аварійність на дорогах патрульні поліцейські області закликають пішоходів, велосипедистів та водіїв користуватись світлоповертаючими елементами.