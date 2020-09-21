З початку року службою зайнятості працевлаштовано понад 12 тисяч мешканців Кіровоградщини

Кількість працевлаштованих осіб зменшилась на 22,0% та становила 12,3 тис. осіб. При цьому, 22,0% з них були працевлаштовані оперативно до надання статусу безробітного.

З числа колишніх безробітних 63,3% знайшли роботу у сільському, лісовому та рибному господарстві; 10,6% – у переробній промисловості; 7,7% – в оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті; 2,7% – в охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги; 2,6% – у державному управлінні обороні; по 2,5% – у транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності; та в освіті; тощо.

На нові робочі місця з компенсацією роботодавцю витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працевлаштовані 140 зареєстрованих безробітних, з них 65 зареєстрований безробітний працевлаштований на робочі місця, створені у пріоритетних видах економічної діяльності суб’єктами малого підприємництва.