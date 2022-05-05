З початку війни МОЗ зібрало гумдопомоги на майже 6 мільярдів гривень. Що розподілено на Кіровоградщину

Українських лікарів підтримує чи не увесь цивілізований світ. Гуманітарні вантажі надходять від таких дружніх країн як: Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Данія, Естонія, Казахстан, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Норвегія, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Туреччина, Угорщина, Франція, Фінляндія, Хорватія, Чехія, Швеція, Японія, Ізраїль, Індія, Ірландія, Іспанія, Італія та багато інших.

Окрім того, численні медикаменти, витратні матеріали та обладнання надходять від міжнародних та благодійних організацій, серед яких: ВООЗ, ЮНІСЕФ, Direct Relief, «Лікарі без кордонів», БФ «Фонд Ріната Ахметова», ECHAlliance, Британський ПЛАСТ, HOPE Worldwide, Фонд Олени Пінчук, Фонд Андрія Ставніцера, БФ «Гуманiтарнi iнiцiативи», Razom for Ukraine, HelpUkraine.center, Rotary club, Comunita di Sant’Egidio, St.Barbara Ukrainische Kirche, Nova Ukraine, UMANA, Orphans Feeding Foundation, Zarys Foundation та інших.

Українські медзаклади активно підтримує український та міжнародний бізнес. За понад два місяці війни гуманітарні вантажі надійшли від компаній: Teva, Bayer, Novo Nordisk, Pfizer, Abbot, Amarox, Nestle, Medtronic, GE, Emergent biosolutions, Sanofi, Eгіc, Біофарма, Stada, Фармак, Galexis, Stada, Novartis, AstraZeneca, Solve Care, Circle Health Group, Teladoc Health in California, Zarys, Dr.Reddy’s, Серв’є Україна, EQL Pharma, MBI Pharma, Iromed, Crown Agents, SOL-Millennium, Roche Ukraine, Кернел, Aspen, Bremer Lloyd Holding, Діалог Діагностікс, Бевар Україна, Вітан, Амлак Стерілокс Україна, Дарниця, Фонд родини Загорій та інших.

Свій внесок у забезпечення української медичної системи зробили також європейські клініки Ernst von Bergman, Schleswig-Holstein, Vetspec — Centrum Zdrowia Małych Zwierząt та University Hospital Basel and University of Zurich.

Медичну гуманітарну допомогу розподілено для забезпечення безперебійного функціонування українських лікарень.

Так, на медзаклади Кіровоградщини розподілено понад 2,6 млн. од. лікарських засобів, 496 од. обладнання, 151 од. інструментів та ін.