З понеділка починають працювати дитячі садочки в Олександрії

Про це йдеться на сайті Олександрійської міськради, інформує «Голос Громади».

До дитсадків ходитимуть діти, батьки яких працюють. Під час роботи закладів будуть дотримуватися всі необхідні санітарні норми, зокрема обмеження кількості дітей.

Крім того, зазначається, що перевіряти працівників на коронавірусну інфекцію не будуть, оскільки вони не належать до категорії, яку безкоштовно тестують на Ковід-19. Однак, до керівника області направлено звернення аби перевірили хоча б один дитячий садок – №39, оскільки він знаходиться в центрі міста і його відвідують діти з різних куточків міста.