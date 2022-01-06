З січня 2022 року розпочалася виплата підвищених пенсій

З 4 січня 2022 року розпочалася виплата підвищених з 1 січня 2022 року пенсій для наступних категорій громадян:

За ініціативою Президента України Володимира Зеленського та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1052 від 11.10.2021 кожному із непрацездатних батьків (матері/батькові) та дружині (чоловіку) загиблих, померлих (таких, що пропали безвісти) осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, мінімальний розмір пенсійної виплати склав 7 800 гривень.

Перерахунок проведено автоматично для 3 361 осіб і пенсію в середньому підвищено на 1 895 гривень.

За дорученням Президента України Володимира Зеленського, Уряд 10 грудня 2021 р. подав на розгляд до Верховної Ради України проект Закону України щодо поліпшення умов пенсійного забезпечення для інших непрацездатних батьків (матері/батькові) та дружин (чоловіку) загиблих, померлих (таких, що пропали безвісти) осіб, які мають право на пенсію за Законом України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.

Одержувачам пенсії по інвалідності з числа осіб з інвалідністю, стосовно яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, осіб, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, а також пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи за осіб з їх числа, проведено перерахунок відповідно до прийнятих Верховною Радою за ініціативою Уряду змін до Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, якими надано можливість цивільним особам обчислювати пенсію по інвалідності виходячи із заробітної плати, визначеної з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, як це раніше було передбачено для військових.

Перерахунок автоматично проведено для 21,2 тисяч осіб з числа цивільних осіб та підвищено пенсію в середньому на 2 903 гривень.

В індивідуальному порядку органи Пенсійного фонду України по кожній пенсійній справі осіб із числа зазначених вище категорій, яким призначено пенсію відповідно до інших законів, визначають доцільність обчислювати пенсію по Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” виходячи із заробітної плати, визначеної з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати. Про прийняте рішення органи Пенсійного фонду України поінформують зазначених осіб шляхом надсилання листа або смс-повідомлення на номер мобільного телефону операторів мобільного зв’язку.

З 1 березня 2022 року пенсії, призначені відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, будуть проіндексовані.

Вже починаючи з 1 січня 2022 року жінкам, які народилися у період з 1 січня 1962 р. по 31 грудня 1962 року, при зверненні вперше за призначенням пенсії за віком встановлюється щомісячне підвищення в розмірі 9 відсотків зазначеної пенсії.