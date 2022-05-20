З такими «братами» і ворогів не треба…

Є таке собі місто Мозир – районний центр на півдні Білорусі. Було воно не так щоб надто відоме нашому широкому загалу. Аж поки не почалася широкомасштабна війна росії проти України і Мозир відразу став сумнозвісним не лише в нашій країні. Це з нього вже в перші години війни полетіли рашистські ракети в бік Києва, Чернігова та інших українських територій. А вже 3 березня стало відомо, що у мозирській міській лікарні приймають величезну кількість поранених російських загарбників, які отримали відсіч в Україні. Відтоді ж морг Мозира став буквально забитий трупами рашистських окупантів, які «штабелювалися» там тривалий час. Це на мозирських базарах рашистські мародери «на всю котушку» торгували награбованим в Україні добром…

До чого це все? А до того, що Мозир з 2004 року – офіційно є містом-побратимом Олександрії.

За поясненням ситуації стосовно такого «братерства» (нехай і чисто умовного) з містом-колаборантом російського агресора «Голос Громади» звернувся до Олександрійської міської ради. І ми отримали відповідь, що дане питання нещодавно розглядалося та по ньому вже підготовлено проєкт рішення. Він не вносився на розгляд чергової сесії міськради 17 травня лише тому, що на той час ще не був витриманий процедурний термін між поданням проєкта і його розглядом, як того вимагає чинне законодавство. Отож питання має дочекатися наступного пленарного засідання. А поки що з проєктом рішення можна ознайомитися на оф-сайті міськради. Ось витяги з нього:

«Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи військову агресію Російської Федерації по відношенню до України, потурання та сприяння цим діям з боку Республіки Білорусь,

Визнати таким, що втратило чинність рішення Олександрійської міської ради від 24 грудня 2004 року № 559 «Про Угоду про співробітництво між м. Олександрія (Україна) та м. Мозирь (Республіка Білорусь)». 2. Припинити в односторонньому порядку співробітництво та побратимські відносини з містом Мозирем, Гомельська область, Республіка Білорусь та визнати Угоду про співпрацю та побратимські стосунки між містом Олександрією (Україна) та містом Мозирем (Республіка Білорусь) такою, що втратила чинність. 3. Управлінню інформаційної політики та цифрової трансформації міської ради повідомити мешканців територіальної громади про прийняте рішення через засоби масової інформації та офіційний сайт Олександрійської міської ради. 4. Відділу внутрішньої політики міської ради спільно з управлінням інформаційної політики та цифрової трансформації міської ради видалити відповідну інформацію з сайту міської ради та інших інформаційних ресурсів, які містять інформацію про міста-побратими та міста-партнери Олександрії. 5. Відділу внутрішньої політики міської ради повідомити керівництво міста Мозир, Гомельська область, Республіка Білорусь про прийняте рішення…»

Для довідки: побратимами Олександрії є ще три міста: Яроцин (Польща), Тревел (Болгарія), Сіньі (Китай).

