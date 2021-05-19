З якими питаннями сьогодні звернулись олександрійці на прийом до міського голови

Сьогодні, 19 травня, міський голова Сергій Кузьменко провів прийом громадян з особистих питань, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Олександрійської міськради.

На зустрічі були присутні начальники управлінь та директори комунальних підприємств для надання фахових відповідей по кожному напрямку роботи.

Сергій Кузьменко розглянув питання від мешканців міста, які стосувались: ремонту багатоповерхівок, заміни систем водопостачання, благоустрою прибудинкових територій, порушення тиші і спокою у багатоповерхівці, скарги на порушення громадського порядку біля магазину «Ковбасна лавка», що знаходиться на першому поверсі будинку по вул. 6-го Грудня тощо.

Загалом, майже всі питань були з’ясовані на місці, а деякі з них, що потребують детального вивчення, направлені на розгляд та реагування відповідних структур.