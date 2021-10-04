З якими тарифами на теплопостачання зимуватимемо?

Міський голова Сергій Кузьменко зробив офіційну заяву щодо можливої вартості централізованого теплопостачання в Олександрії в новому сезоні, повідомляє «Голос Громади».

Про це йшлося на черговому засіданні виконавчого комітету. Мер Олександрії повідомив, що проблема вартості природного газу та пов`язаної з ним ціни на централізоване теплопостачання нещодавно гостро обговорювалася на засіданні Асоціації міст України та інших офіційних нарадах представників регіональних органів влади. За його словами, у всіх викликає занепокоєння той факт, що внаслідок розв’язаної Росією негласної економічної війни проти України і Євросоюзу спотова вартість природного газу на західноєвропейському ринку вже зараз сягає більше тисячі доларів. Іншими словами, ця абсолютно безпідставна ціна становить понад 30 тисяч гривень за тисячу метрів кубічних газу і на це необхідно реагувати власними рішеннями і діями органам влади і уряду держави.

Та у цій непростій ситуації уряд України запевняє, що не все так страшно: у газових сховищах зберігається достатньо для проходження зимового періоду закупленого раніше природного газу, отож підстав для підвищення його внутрішньої ціни немає і відповідно – ціна на централізоване опалення також не повинна зрости. Кабмін також бере на себе зобов`язання і в покритті різниці у тарифах на енергоносії для місцевих громад, що виникла за попередні сезони. Це стосується і Олександрії, наголосив міський голова: завдяки таким спільним зусиллям вартість опалення має залишитися на існуючому рівні.

З іншого боку, зазначив Сергій Кузьменко, проблема олександрійського теплопостачання полягає ще й у тому, що КП «Теплокомуненерго» хоча й перебуває зараз технічно готовим до початку опалювального сезону, але має борги перед постачальниками природного газу та електроенергії з минулих опалювальних сезонів. Тому наразі одне із завдань міської влади у цьому напрямку – виділити з місцевого бюджету фінансову підтримку комунальному підприємству-теплопостачальнику, аби він розрахувався за енергоносії і безперешкодно міг приступити до роботи в осінньо-зимовий період. Міська влада, у свою чергу, вже провела відповідні переговори з постачальниками електроенергії та газу і має по них позитивні узгодження.