З’явилися перші результати розслідування нападу хакерів на сайти держустанов

Держспецзв’язку разом з СБУ та Кіберполіцією продовжує розслідувати кібератаку на сайти органів державної влади, що сталася вночі з 13 на 14 січня. Загалом атакували понад 70 держресурсів, 10 з яких зазнали несанкціонованого втручання. Контент сайтів при цьому змінено не було та витоку персональних даних не відбулося. Наші фахівці разом з командами міністерств і відомств уже відновили роботу більшості сайтів.

Також за ініціативи СБУ було відключено важливих державних ресурсів, зокрема і портал Дія. Це було необхідно для локалізації проблеми та щоб не допустити поширення атаки. Мобільний застосунок Дія працював та працює в штатному режимі.

Важливою задачею було встановити метод реалізації атаки, зібрати цифрові докази та якомога швидше відновити роботу веб-ресурсів. Протягом дня у медіа з’являлися повідомлення про використання хакерами конкретної вразливості системи керування контентом. Це було лише однією з версій, що опрацьовувалась фахівцями.

Зараз ми можемо з великою ймовірністю стверджувати, що відбулася так звана supply chain attack. Тобто атака через ланцюжок поставок. Зловмисники зламали інфраструктуру комерційної компанії, що мала доступ з правами адміністрування до веб-ресурсів, які постраждали внаслідок атаки.

Фахывці продовжують розслідування, щоб встановити його замовників і відповідальних за кібератаку.