З5 питань порядку денного чергового засідання виконкому

Їх розглянуло засідання виконавчого комітету Олександрійської міської ради 16 червня, повідомляє «Голос Громади».

Серед першочергових питань – три проєкти рішень стосовно справ дітей, позбавлених батьківського піклування, а також захисту прав дітей з неповних сімей і батьків, що їх виховують.

Наступні рішення п`ятнадцять присутніх членів виконкому ухвалили за матеріалами, підготовленими управлінням культури і туризму: було затверджено перелік базових закладів культури Олександрійської міської ради, розширений у зв`язку з адміністративно-територіальною реформою; надано дозвіл на проведення в місті найближчим часом ряду урочистих, культурно-масових, громадських і спортивних заходів, серед яких – заходи з відзначення в місті 25-ї річниці Конституції України, 9-ї річниці з Дня заснування окремого загону спеціального призначення Центрального територіального управління Національної гвардії України, регіональний фешн-конкурс краси для дітей, благодійний ярмарок, кубкові змагання з пейнтболу та інші.

Також в Олександрії пройдуть Олімпійський день і заходи з відзначення Дня молоді в Україні – ці рішення також винесло засідання виконкому. Серед подальших робочих ухвалень – затвердження статуту олександрійського Центру первинної медико-санітарної допомоги, результатів конкурсу з перевезення пасажирів на деяких автобусних маршрутах загального користування, погодження режиму роботи трьом закладам ресторанного господарства за їхнім зверненням тощо.

Міська влада переглянула склад комісії, яка надаватиме дозволи на відключення абонентів за їхнім проханням від мереж централізованого теплопостачання, виконавчий комітет ухвалив відповідне рішення.

Як зазвичай, насамкінець засідання розглянуло питання, що стосуються оренди майна та землі комунальної власності Олександрійської територіальної громади (цього разу набралося 15 таких проєктів рішень) та внесло поточні змін у міський бюджет на 2021 рік. Про найцікавіші з перелічених рішень «Голос Громади» детально повідомить у подальшому.