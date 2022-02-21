За 40 років в Олександрії капітально відремонтують НВК №17

У рамках програми Велике будівництво капітально відремонтують Олександрійський ліцей №17, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на голову Кіровоградської ОДА Марію Чорну.

“Перед початком робіт оглянула об’єкт особисто. Заклад потужний, розрахований майже на 1,5 тис. учнів. Але за 40 років там не провели жодного масштабного ремонту.

Вирішимо цю проблему, утеплимо будівлю, встановимо енергозберігаючі вікна та двері, а ще забезпечимо доступ до навчального закладу для маломобільних груп населення.Працювати над тим, щоб Олександрійське НВО стало кращим і комфортнішим, почнемо вже цього року. На фото – результат, якого маємо на меті досягнути” – йдеться у тексті повідомлення.