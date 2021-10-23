За добу на Кіровоградщині коронавірус забрав 6 життів, 157 осіб захворіли, 47 одужали

За минулу добу провели 1145 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 332 дослідження ІФА та 548 досліджень на антиген, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
у Кропивницькому районі – 116 випадків: (Кропивницька ТГ – 43, Знам’янська ТГ –16, Бобринецька ТГ – 4, Устинівська ТГ – 2, Суботцівська ТГ – 2, Олександрівська ТГ – 26, Великосеверинівська ТГ – 3, Соколівська ТГ – 1, Аджамська ТГ – 7, Новгородківська ТГ – 3, Долинська ТГ – 1, Кетрисанівська ТГ – 1, Компаніївська ТГ – 7);
в Олександрійському районі – 22 випадки: (Попельнастівська ТГ – 2, Олександрійська ТГ – 14, Приютівська ТГ – 5, Новопразька ТГ – 1);
У Голованівському районі – 1 випадок (Голованівська ТГ – 1);
У Новоукраїнському районі – 18 випадків: (Новомиргородська ТГ – 13, Добровеличківська ТГ – 1, Рівнянська ТГ – 2, Смолінська ТГ -1, Злинська ТГ – 1).
Одужали від коронавірусу:
Кропивницький район – 29 (Кропивницька ТГ – 16, Знам’янська ТГ – 3, Долинська ТГ – 9, Компаніївська ТГ – 1);
Олександрійський район – 5 (Олександрійська ТГ – 3, Приютівська ТГ – 2);
Голованівський район – 4 (Благовіщенська ТГ – 1, Вільшанська ТГ – 3);
Новоукраїнський район – 9 (Піщанобрідська ТГ – 2, Смолінська ТГ – 1, Новоукраїнська ТГ – 1, Добровеличківська ТГ – 5).
За останню добу зареєстровано 6 летальних випадків: Новоукраїнський район – 2 випадки (83-річний чоловік з Глодоської ТГ та 61-річна жінка зі Злинської ТГ); Кропивницький район – 4 випадки (Кропивницька ТГ – 2 жінки, віком 60 та 77 років, Долинська ТГ – 68-річна жінка, Компаніївська ТГ – 68-річний чоловік).