За добу на Кіровоградщині не зафіксували жодної смерті від коронавірусу

Станом на 10 лютого у Кіровоградській області на коронавірус захворіло 43 мешканці області, поряд з цим 47 осіб одужали й летальних випадків не зафіксовано.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 389 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 14.

Одужали від коронавірусу 13 жителів обласного центру, 1 з м. Олександрія, 2 у м. Знам’янка, 7 жителів з Новоукраїнського району, 6 у Світловодському районі, 5 з Добровеличківського району, 3 з Олександрійського, Маловисківського й Олександрівського районів, а також по 2 жителів з Долинського та Благовіщенського районів.

На Кіровоградщині за добу медики не зафіксували летальних випадків COVID-19.