За добу на Кіровоградщині жодного летального випадку від коронавірусу

Коронавірус на Кіровоградщині станом на 8 вересня: 19 захворіли, 10 одужали, летальних випадків не виявлено, повідомляє “Голос Громади”.

За минулу добу провели 255 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 158 досліджень ІФА та 447 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

10 випадків, у тому числі одна дитина, у Кропивницькому районі (Кропивницька ТГ – 9, Бобринецька ТГ – 1);

7 в Олександрійському районі (Олександрійська ТГ – 6, Петрівська ТГ – 1);

2 в Новоукраїнському районі (Добровеличківська ТГ – 1, Піщанобрідська ТГ – 1).

Одужали від коронавірусу:

2 з Кропивницького району (Кропивницька ТГ);

5 з Новоукраїнського району (Маловисківська ТГ – 1, Новомиргородська ТГ – 4);

3 з Олександрійського району (Олександрійська ТГ – 1, Світловодська ТГ – 2).

За останню добу летальних випадків не зареєстровано.