За добу підтвердилось 4 випадки коронавірусної хвороби COVID-19

Станом на 9:00 26 травня в Україні 21584 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 644 летальні, 7575 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 339 нових випадків, зокрема 4 у Кіровоградській області — це 3 жінки та чоловік з Кропивницького. За добу на Кіровоградщині обстежили майже 170 мешканців.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 910 випадків;
Волинська область — 805 випадків;
Дніпропетровська область — 895 випадків;
Донецька область — 155 випадків;
Житомирська область — 647 випадків;
Закарпатська область — 1092 випадки;
Запорізька область — 416 випадків;
Івано-Франківська область — 1306 випадків;
Кіровоградська область — 482 випадки;
м. Київ — 2710 випадків;
Київська область — 1458 випадків;
Львівська область — 1405 випадків;
Луганська область — 44 випадки;
Миколаївська область — 281 випадок;
Одеська область — 842 випадки;
Полтавська область — 267 випадків;
Рівненська область — 1475 випадків;
Сумська область — 166 випадків;
Тернопільська область — 1124 випадки;
Харківська область — 930 випадків;
Херсонська область — 177 випадків;
Хмельницька область — 370 випадків;
Чернівецька область — 3101 випадок;
Черкаська область — 392 випадки;
Чернігівська область — 134 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.