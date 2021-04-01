За добу, що минула, рятувальники ліквідували 14 займань в екосистемі Кіровоградщини

Протягом доби, що минула, пожежно-рятувальні підрозділи Кіровоградської області 14 разів залучались на гасіння пожеж сухої рослинності та сміття, повідомляє “Голос Громади”.

Такі випадки стались у Кропивницькому, Маловисківському, Олександрівському, Світловодському, Олександрійському, Новгородківському, Благовіщенському, Бобринецькому, Гайворонському районах та м. Кропивницький. Загальна площа займань складає майже 2,5 га.

Зокрема 31 березня о 22:10 виникло займання 10 м2 пожнивних залишків кукурудзи на земельній ділянці смт Завалля-Радсело Гайворонського району, яке приборкали бійці 21-ї ДПРЧ м. Гайворон та місцевої пожежної команди смт Завалля.