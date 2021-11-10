За добу в Олександрії чималий приріст нових інфікованих на COVID-19

Протягом 9 листопада було зроблено 175 ПЛР-тестів, виявлено 36 хворих на COVID-19.

На сьогодні в Олександрійській громаді лікуються 317 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 14 дітей.

У стаціонарах перебуває 44 пацієнти, 4 людей знаходяться під апаратами штучної вентиляції легень. На амбулаторному лікуванні з COVID-19 залишається 273 хворих.

Сьогодні на пневмонію хворіє 488 осіб. У стаціонарах міських лікарень знаходиться 141 дорослий та 18 дітей. Четверо людей – під апаратами ШВЛ.

Під наглядом сімейних лікарів перебуває 329 хворих.