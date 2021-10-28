За добу в Олександрії підтвердили 25 нових випадків коронавірусної хвороби

27 жовтня було зроблено 141 ПЛР-тест, виявлено 25 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 28 жовтня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 253 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 13 дітей: – в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 49 хворих, в тому числі з Петрівської громади – 1, зі Знам’янської – 10, з Приютівської – 4, з Онуфріївської – 3, зі Світловодської – 8, Великоандрусівської – 1, з Пантаївської – 1, з Попельнастівської – 1, на апаратах ШВЛ – 5; – на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 204 хворих, в тому числі 13 дітей.

Усього станом на 28 жовтня хворих на пневмонію – 337 осіб, в тому числі 18 дітей. У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 44 дітей, з них 18 хворих на пневмонію. У центральній міській лікарні лікуються 80 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 2. У районній міській лікарні – 39 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0. На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 200 хворих.