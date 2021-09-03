За добу в Олександрії приріст хворих на коронавірус збільшився у 1,5 раза

За оперативною інформацією щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії, 2 вересня було зроблено 26 ПЛР-тестів та виявлено 5 нових хворих, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 3 вересня від коронавірусної інфекції лікуються 25 хворих. З них 4 пацієнтів перебувають у стаціонарі інфекційного відділення, під апаратом немає нікого.

Інші 21 хворих осіб знаходяться на амбулаторному лікуванні.

На сьогодні на пневмонію хворіє 56 осіб, у тому числі 2 дітей. У стаціонарах міських лікарень перебуває 2 дітей та 25 дорослих. Під наглядом спеціалістів вдома лікується 29 осіб.