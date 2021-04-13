За добу в Олександрії виявили майже пів сотні хворих на COVID-19

За 12 квітня було зроблено 226 ПЛР-тестів, виявлено 43 хворих на коронавірусну інфекцію, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 13 квітня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 322 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 8 дітей:

– 49 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, в тому числі 2 дітей, на ШВЛ – 1, з Петрівської громади – 3 хворих, з Пантаївської – 1, з Новопразької – 2, з Приютівської – 5, з Онуфріївської – 2, зі Світловодської – 4;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 273 хворих, в тому числі 6 дітей.

Усього станом на 13 квітня хворих на пневмонію – 558 осіб, в тому числі 22 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 49 дітей, з них 22 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 84 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 4.

У районній міській лікарні – 40 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 412 хворих.