За добу в Олександрії виявили нових інфікованих на COVID-19

Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії.

1 вересня в Олександрії зроблено 24 ПЛР-тести, виявлено 2 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 2 вересня від коронавірусної інфекції лікуються 20 хворих. З них 3 пацієнтів перебувають у стаціонарі інфекційного відділення, під апаратом ШВЛ знаходиться 1 людина.

Інші 17 хворих осіб знаходяться на амбулаторному лікуванні.

На сьогодні на пневмонію хворіє 49 осіб, у тому числі 2 дітей. У стаціонарах міських лікарень перебуває 2 дітей та 17 дорослих. Під наглядом спеціалістів вдома лікується 30 осіб.