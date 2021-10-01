За добу в Олександрії виявили рекордну кількість нових хворих на коронавірус

За оперативною інформацією щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії, 30 вересня було зроблено 106 ПЛР-тестів, виявлено 26 хворих на COVID-19.

На сьогодні в Олександрії лікується 105 хворих на коронавірусну інфекцію, у тому числі, 6 дітей.

У стаціонарі інфекційного відділення знаходиться 21 пацієнт, із них 1 людина – під апаратом ШВЛ.

Удома під наглядом сімейних лікарів залишається 84 хворих.

На сьогодні на пневмонію хворіють 118 осіб, у тому числі 10 дітей.

У стаціонарах перебуває 9 дітей та 52 дорослих, серед яких 4 людини перебувають під апаратами штучної вентиляції легень.

На амбулаторному лікуванні вдома з пневмонією знаходиться 57 хворих, у тому числі 1 дитина.