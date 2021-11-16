За добу в Олександрії зменшилась кількість хворих, які лікуються від COVID-19

15 листопада було зроблено 247 ПЛР-тестів, виявлено 8 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 16 листопада в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 291 хворий на коронавірусну інфекцію, в тому числі 13 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 46 хворих, в тому числі зі Знам’янської громади

– 5, з Онуфріївської – 4, зі Світловодської – 4, з Попельнастівської – 2, Петрівської – 2, Приютівської – 2, Новопразької – 2, на апаратах ШВЛ – 2;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 245 хворих, в тому числі 13 дітей. Усього станом на 16 листопада хворих на пневмонію

– 506 осіб, в тому числі 19 дітей. У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 69 дітей, з них 19 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 79 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 3. У районній міській лікарні – 35 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 1.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 373 хворих.