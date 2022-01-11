За добу в Олександрії зросла кількість хворих на коронавірус

10 січня грудня було зроблено 116 ПЛР-тестів, виявлено 18 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 11 січня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 142 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 10 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 38 хворих, в тому числі зі Знам’янської громади – 2, Онуфріївської – 4, Світловодської – 4, Петрівської – 2, Приютівської – 3, Новопразької – 3, Попельнастівської – 1, на апаратах ШВЛ – 3;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 104 хворих, в тому числі 10 дітей.

Усього станом на 11 січня хворих на пневмонію – 228 людей, в тому числі 9 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 46 дітей, з них 9 хворих на пневмонію.

У міській лікарні лікуються 20 хворих, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – 23 хворих, на апаратах ШВЛ – 1.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 176 хворих.