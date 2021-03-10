За документами в “Дії” мешканці Кіровоградщини зможуть отримати посилку або переказ на “Укрпошті”

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляє, що акціонерне товариство “Укрпошта” почало приймати електронні документи в додатку “Дія” для отримання посилок з післяплатою від 5 тисяч гривень і поштових переказів. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Українські Новини.

“Укрпошта” почала приймати е-документи в додатку “Дія” для отримання посилок з післяплатою від 5 000 гривень і поштових переказів. Раніше, щоб це зробити, необхідно було йти до відділення із заздалегідь зробленими копіями паперових документів “, – повідомив Криклій.

За його словами, тепер у відділеннях Укрпошти досить надати номер штрих-коду ID-картки або закордонного паспорта в додатку і підтвердити передачу е-копії документа з “Дії”.