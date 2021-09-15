За допомогою спецкамер муніципали відслідковують паліїв у приватних секторах Олександрії

Кожного року одна й та ж сама картина – в осінній період частішають випадки спалювання листя та побутового сміття, яке прибирають з садово-городніх ділянок олександрійці, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу міської ради.

Муніципальна безпека проводить рейди у приватних секторах міста та виявляє порушників. Відстеження спалювання сухої рослинності та інших відходів фіксуються інспектором за допомогою камер відеоспостереження, які дозволяють їх відслідковувати на значних відстанях. Дані дії під забороною, тож паліям доведеться відповідати.

Майже пів сотні адміністративних протоколів складено муніципалами. Лідерами порушень стали мешканці у Перемозькому, Новопилипівському, Заводському, 14-му мікрорайонах та в районі 8-ї школи. Трапляються порушники та у приватному секторі центральної частини міста.

Штраф за спалювання сягає 1700 грн.