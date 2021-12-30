За два дні негоди на Кіровоградщині в полон потрапило більше сотні автомобілів

За період негоди (28-29 грудня) рятувальники області виїжджали на допомогу водіям 66 разів на вилучення автомобілів з ускладнених ділянок доріг, повідомляє “Голос Громади” посилаюсь на пресслужбу рятувальників.

З полону негоди силами бійців та спецтехніки було вилучено 104 одиниці техніки, з них: 86 вантажних автомобілів, 16 легкових автомобілів, 1 тролейбус та 1 маршрутний автобус (всього у транспортних засобах перебувало 93 особи). Також надано допомогу по розчищенню доріг від снігу в м. Олександрії (розчищено 26 км доріг).

Всього від ГУ ДСНС України в області залучалось 67 од. техніки (265 осіб особового складу).