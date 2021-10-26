За кермом: як призначити належного користувача транспортного засобу онлайн?

Належний користувач – це фізична особа, яка на законних підставах користується транспортним засобом, що їй не належить. Можливість зазначати належного користувача транспортного засобу стане в нагоді автомобілістам у зв’язку з запровадженням нових правил та налагодженням системи фото- і відеофіксації та паркування. Адже нести відповідальність за свою поведінку на дорозі має безпосередньо водій транспортного засобу, а не його власник (отримувати сповіщення про нові штрафи, сплачувати їх тощо).

Замовником послуги може бути фізична або юридична особа (лізингодавець), яка хоче стати належним користувачем. Для цього необхідно:

Авторизуватися в Електронному кабінеті водія за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП, раніше ЕЦП), BankID або MobileID. Обрати з переліку послугу «Керування належним користувачем». Ввести VIN-код транспортного засобу, належним користувачем якого особа хоче стати, та перевірити правильність деперсоніфікованої інформації про транспортний засіб, яку видасть система. Обрати підставу належного користування:

домовленість із власником;

довіреність на право користування транспортним засобом;

договір оренди, найму чи позики;

договір фінансового або оперативного лізингу.

Ввести e-mail і телефон власника авто. Перевірити свої дані та за необхідності прикріпити скан-копію довіреності чи договору, що є підставою належного користування. Підписати створену заявку за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Наступним етапом є отримання листа власником з посиланням на онлайн-заяву особи, яка призначається належним користувачем. Для успішного завершення процедури власник авто має перейти за посиланням і дати згоду на це призначення. Якщо підставою для призначення є лише домовленість, власник транспортного засобу має підписати заяву за допомогою КЕП. Після цього особа, яка замовила послугу належного користувача, може побачити статус підтвердження заявки в е-Кабінеті водія. Повний цикл надання послуги онлайн надається протягом одного робочого дня.

Електронна послуга «Керування належним користувачем» доступна для фізичних та юридичних осіб (лізингодавець) і є безкоштовною. На один транспортний засіб може бути призначений лише один належний користувач. Видалення призначеного належного користувача можливе власником транспортного засобу – за поданою заявою або автоматично, у разі закінчення терміну, на який був призначений належний користувач.

Стати належним користувачем може лише фізична особа, яка має національне посвідчення водія або посвідчення водія іноземної держави, що відповідає вимогам Конвенції про дорожній рух 1968 року. У випадках, якщо підставою належного користування є оформлення на особу тимчасового реєстраційного талона або призначення працівника належним користувачем керівником юридичної особи, послуга надається лише в територіальних сервісних центрах МВС і за умови присутності власника транспортного засобу та особи, яка планує стати належним користувачем.