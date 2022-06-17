За маршрутом 🚌 «Олександрія-Протопопівка» збільшиться кількість рейсів (повний графік)

Про це повідомив голова Приютівської територіальної громади Андрій Коломійців, інформує “Голос Громади”.

Так, починаючи з 18 червня у вихідні та святкові дні додається рейс на маршруті «Олександрія-Протопопівка» о 17:15 – 17:55.

Тож, повний графік за маршрутом «Олександрія-Протопопівка» буде наступним:

Робочі дні:

06:30 – 07:05

07:00 – 07-35

07:40 – 08:30

09:10 – 10:00

09:50 – 10:30

11:10 – 11:50

11:50 – 12:25

13:00 – 13:40

14:20 – 15:00

15:50 – 16:40

17:15 – 17:55

18:30 – 19:00

Вихідні та святкові дні:

07:00 – 07:35

08:30 – 09:10

09:50 – 10:30

11:50 – 12:25

13:00 – 13:40

14:20 – 15:00

15:50 – 16:40

17:15 – 17:55