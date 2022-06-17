За маршрутом 🚌 «Олександрія-Протопопівка» збільшиться кількість рейсів (повний графік)

Про це повідомив голова Приютівської територіальної громади Андрій Коломійців, інформує “Голос Громади”.
Так, починаючи з 18 червня у вихідні та святкові дні додається рейс на маршруті «Олександрія-Протопопівка» о 17:15 – 17:55.
Тож, повний графік за маршрутом «Олександрія-Протопопівка» буде наступним:
Робочі дні:
06:30 – 07:05
07:00 – 07-35
07:40 – 08:30
09:10 – 10:00
09:50 – 10:30
11:10 – 11:50
11:50 – 12:25
13:00 – 13:40
14:20 – 15:00
15:50 – 16:40
17:15 – 17:55
18:30 – 19:00
Вихідні та святкові дні:
07:00 – 07:35
08:30 – 09:10
09:50 – 10:30
11:50 – 12:25
13:00 – 13:40
14:20 – 15:00
15:50 – 16:40
17:15 – 17:55