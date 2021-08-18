За медалі Паралімпіади-2020 в Токіо змагатимуться три спортсменки з Кіровоградщини!

Ліцензію на участь у ХVI Паралімпійських іграх в Токіо здобули три спортсменки з Кіровоградської області, повідомляє «Голос Громади» за інформацією декількох джерел.

8 серпня 2021 року завершилися головна спортивна подія чотириріччя – ХХХІІ літні Олімпійські ігри в Токіо. Як відомо, вони за календарем мали відбутися минулого, 2020-го року, але через пандемію Олімпіада була перенесена на нинішній рік. Так само, за традицією, після головних ігор у тому ж місті проходять Паралімпійські ігри, у назві яких теж збережено «теоретичний» рік їхнього проведення, тобто – 2020-й.

У Києві 12 серпня відбулася церемонія проводів української паралімпійської збірної на літні Паралімпійські ігри в Токіо.

Як повідомив Національний комітет спорту інвалідів України, у складі української збірної виступлять 143 спортсмени, які змагатимуться у 15-ти з 22 видів спорту, представлених на Паралімпіаді. У комітеті зазначають, що найбільшим числом атлетів у збірній представлені Дніпропетровська, Рівненська та Харківська області. Загалом на літніх Паралімпійських іграх у Токіо, які відбудуться з 24 серпня по 5 вересня, розіграють 540 комплектів нагород. Очікується участь представників 168 країн світу.

Серед них за нагороди боротимуться відразу троє наших землячок з Кіровоградщини: це легкоатлетки Вікторія Шпачинська та Анастасія Мисник – вони змагатимуться серед спортсменів з порушеннями фізичного розвитку у виді л/атлетики – штовхання ядра (тренуються під керівництвом Заслуженого тренера України О. Соколовського), а також плавчиня Ольга Свідерська, яка буде боротися за перемогу серед спортсменів з ураженням опорно – рухового апарату у плаванні «на короткій воді» – 50м вільний стиль, 50м на спині, 50м брас (тренується під керівництвом Заслуженої тренерки України О. Кузніцової).

Голова Кіровоградської облдержадміністрації Марія Чорна зустрілася зі спортсменками перед їхніми проводами в Токіо. Вона побажала їм перемоги та вручила Державні прапори України: «Кожна перемога і участь спортсмена символізується підняттям нашого державного прапора. Сьогодні я дарую їх вам і хочу, щоб ви з гордістю підняли наш прапор на Паралімпійських іграх в знак того, що ми – українці. Ми обов’язково за вас вболіватимемо, бажаємо, щоб ви здобули перемогу. І який би результат не був, ви маєте знати, що вас чекають на Батьківщині, тому що ви – вже переможці. Ви представляєте Україну в Токіо, ви представляєте Кіровоградщину. Ви найкращі!» – звернулася до спортсменів Марія Чорна.

А в Києві у церемонії проводів українських паралімпійців взяв участь і президент Володимир Зеленський із дружиною Оленою Зеленською. У своєму виступі президент України зазначив, що для нього – честь бути присутнім на такій церемонії. “Ви – наша гордість і слава, нашого спорту, нашої країни України, нашої волі й духу. І кожен з вас є прикладом незламності та необмежених можливостей”, – зазначив Зеленський (йдеться у повідомленні пресслужби президента України). Він висловив упевненість, що після Паралімпіади в Токіо число медалей, які українські паралімпійці завоювали на літніх та зимових іграх, перевищить 400 – (зараз медалей налічується всього 374).

Принагідно зазначимо, що на попередніх літніх іграх українські паралімпійці за кількістю здобутих медалей посідали дуже високі місця, подекуди випереджаючи таких «грандів» світового спорту, як США, Китай, Велика Британія, Росія та інших. Так, вперше взявши у літніх іграх в Атланті-1996 паралімпійська команда незалежної України посіла 44 місце; у подальших іграх спостерігався стрімкий прогрес і на попередніх іграх в Ріо-де- Жанейро (2016 р.) це місце вже було ТРЕТІМ !

Не гірше й на зимових паралімпіадах: наприклад, у Пхьончхані-2018 українці були четвертими у світі.

Отож уболіваємо за наших паралімпійок з Кіровоградщини і взагалі за всіх українських паралімпійців з 24 серпня по 5 вересня!

(Фото умовне з відкритих джерел)