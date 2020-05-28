За місяць відпрацювань на Кіровоградщині поліцією вилучено з незаконно обігу цілий арсенал зброї

Впродовж місяця, з 23 квітня по 23 травня, на території Кіровоградської області проводився практичний етап профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та вилучення з незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки, повідомляє «Голос Громади» з посиланням на сайт Нацполіції у Кіровоградській області.

За даний період було викрито 44 факти правопорушень. Так, за час відпрацювання з незаконного обігу вилучено 13 одиниць вогнепальної зброї – 2 автомати, 6 пістолетів, 2 обрізи, 2 РПГ та 1 гвинтівку. Також з обігу було вилучено майже півтори тисячі набоїв, 22 гранати та близько 800 грамів вибухових речовин.