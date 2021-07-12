За минулу добу на Олександрійщині вогнеборці приборкали 3 пожежі в житлових будинках

Так, 11 липня, о 12:53 надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Перемоги смт Павлиш Онуфріївської ТГ Олександрійського району. На місці події з’ясувалося, що горить 30 м² внутрішнього облицювання та домашніх речей у житловому будинку. Пожежу ліквідували.

Наступна пожежа сталася на території приватного домоволодіння по вул. Мічуріна с. Войнівка Приютівської ТГ Олександрійського району. На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу горіло 3 м² домашніх речей, 3 м² дерев’яної прибудови та 5 м² покрівлі літньої кухні. О 20:09 пожежу локалізували та о 20:55 – ліквідували бійці 10-ї та 11-ї ДПРЧ м. Олександрія. Залучались 8 осіб особового складу та 2 одиниці техніки.

Ще одне займання гасили після опівночі по вул. Київській в с. Куколівка Попельнастівської ТГ Олександрійського району. Горіло 20 м² домашніх речей та перекриття приватного житлового будинку. О 02:11 пожежу було локалізовано та о 03:55 – ліквідовано вогнеборцями 10-ї та 11-ї ДПРЧ м. Олександрія. Залучались 8 осіб особового складу та 2 одиниці техніки.

В усіх випадках загиблих або травмованих не виявлено. Причини пожеж з’ясовують фахівці.