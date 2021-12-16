За минулу добу в Олександрії показник захворюваності на COVID-19 зафіксовано на “+17”

15 грудня було зроблено 93 ПЛР-тести, виявлено 17 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 16 грудня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 291 хворий на коронавірусну інфекцію, в тому числі 13 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 52 хворих, в тому числі зі Знам’янської громади – 3, Онуфріївської – 7, Світловодської – 7, Попельнастівської – 1, Петрівської – 3, Новопразької – 1, Великоандрусівської – 1, на апаратах ШВЛ – 5;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 239 хворих, в тому числі 13 дітей.

Усього станом на 16 грудня хворих на пневмонію – 366 осіб, в тому числі 22 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 57 дітей, з них 18 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 41 хворий, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – 30 хворих, на апаратах ШВЛ – 1.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів залишається 277 хворих, в тому числі 4 дітей.