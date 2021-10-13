За минулу добу в Олександрії зробили майже 140 тестів на COVID-19

12 жовтня було зроблено 138 ПЛР-тестів, виявлено 6 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 13 жовтня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 163 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 8 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 28 хворих, в тому числі з Петрівської громади – 4, з Приютівської – 2, з Онуфріївської – 1, зі Світловодської – 3, з Новопразької – 1, на апаратах ШВЛ – 4;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 135 хворих, в тому числі 8 дітей.

Усього станом на 13 жовтня хворих на пневмонію – 171 особа, в тому числі 10 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 52 дитини, з них 10 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 47 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 3.

У районній міській лікарні – 30 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 84 хворих.