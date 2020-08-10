За неякісні товари та послуги споживачам Кіровоградщини повернули понад 160 тисяч гривень

За перше півріччя 2020 року Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Кірвоградській області здійснило 54 позапланових перевірок, повідомляє “Голос Громади” з посиланням на пресс-службу відомства.

У 15 суб’єктів господарювання встановлені різного роду порушення вимог Закону України «Про захист прав споживачів».

За результатами розгляду звернень громадян за перше півріччя 2020 року споживачам повернуто кошти за неякісні товари або послуги на загальну суму 69 363 грн.

Так за півроку під час особистого прийому було вирішено питання щодо задоволення вимог споживачів та повернуто кошти на суму 94 615 грн.

Загальна сума повернутих суб’єктами господарювання коштів унаслідок розгляду заяв та скарг громадян становить 163 978 грн.