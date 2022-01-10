За нищення лісосмуги відповідатимуть двоє «чорних лісорубів» (Олександрійщина)

Про підозру у незаконній порубці дерев повідомлено двом жителям Олександрійщини за процесуального керівництва Олександрійської окружної прокуратури, повідомляє «Голос Громади» за офіційною інформацією відомства (ч. 4 ст. 246 КК України).

За версією слідства, нещодавно двоє мешканців району незаконно вирубали понад 40 дерев дубу та клену в лісовій смузі. Відповідно до розрахунків фахівців, загальна сума збитків, завданих протиправними діями фігурантів справи, становить 350 тис. грн.

Досудове розслідування за ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України («Незаконна порубка дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев або чагарників, що заподіяли тяжкі наслідки, за попередньою змовою групи осіб») стосовно підозрюваних триває. Зазначена стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Примітка: у цій статті тяжкими матеріальними наслідками вважаються такі, що у шістдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.