За останню добу КОВІД забрав життя трьох мешканців Олександрії

Добовий показник смертності у Кіровоградській області зафіксовано на 13 випадках, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.
- Летальні випадки зареєстровані:
6 хворих з Кропивницького району: 67-річна жінка з Кропивницької ТГ, 2 жінки віком 66 та 74 роки з Соколівської ТГ, 73-річний чоловік з Великосеверинівської ТГ, 63-річний чоловік та 69-річна жінка з Долинської ТГ;
- 4 хворих з Новоукраїнського району: 70-річний чоловік з Новоукраїнської ТГ, 79-річна жінка з Помічнянської ТГ, 60-річний чоловік з Піщанобрідської ТГ та 73-річна жінка з Новомиргородської ТГ;
- 3 жінки віком 46, 62, та 68 років з Олександрійської ТГ Олександрійського району.