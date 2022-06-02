За останню добу в Олександрії підтвердили випадок СOVID-19

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Про це повідомляє Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб, інформує “Голос громади”.

По районах та територiальних громадах:

Кропивницький район – 1 (Знам’янська ТГ – 1);
Олександрiйський район – 1 (Олександрiйська ТГ – 1).

Всього одужало осiб – 45129, з них дiтей – 2440 та працiвникiв ЗОЗ – 2280. За останню добу одужало хворих – 14, з них по районах та ТГ:

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Голованiвський район – 4 (Побузька ТГ – 3; Пiдвисоцька ТГ – 1);
Кропивницький район – 6 (Кропивницька ТГ – 5; Долинська ТГ – 1);
Новоукраїнський район – 2 (Смолiнська ТГ – 1; Новоукраїнська ТГ – 1);
Олександрiйський район – 2 (Петрiвська ТГ – 1; Свiтловодська ТГ – 1);
Летальних випадкiв – 1823, у т.ч. померло 5 дiтей та 40 працiвникiв ЗОЗ. Летальнiсть – 3,8 %.

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За останню добу летальних випадкiв не зареєстровано.

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