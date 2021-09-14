За перевищення швидкості та заборону водіння в олександрійця забрали авто на штрафмайданчик

В Олександрії за допомогою приладу TruСam патрульні виявили порушника на дорозі, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу патрульної поліції області.

Автомобіль Audi A6, який рухався зі швидкістю 105 км/год. Цим водій перевищив допустиму швидкість руху в населеному пункті на понад 55 км/год.

Зокрема, при перевірці документів було виявлено факт позбавлення водія права керування, а його транспортний засіб знаходиться під арештом за постановою ДВС.

Автівку відправили для зберігання на спецмайданчик.