За рік роботи нардеп Олег Воронько збагатів на понад 120 мільйонів гривень

На сайті НАЗК оприлюднили декларації депутата ВР від партії «Слуга народу» Олега Воронька, що представляє Кіровоградщини, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт «CBN».

«Здобутки» народного депутата нараховують понад 121 мільйон гривень готівки. Зокрема, парламентар задекларував, що зберігає готівкою 2 796 000 доларів США, 1 130 000 євро, 480 000 польських злотих, 760 000 ізраїльських шекелів, 145 000 британських фунтів 23 000 швейцарських франків та 117 000 грн. В сумі виходить близько 121 мільйона гривень.

До цього слід додати 274 тисячі доларів США та 62 тисячі євро, які готівкою зберігає його дружина. Ці суми є еквівалентом 9 074 000 гривень.

Минулого року Олег Воронько отримав у вигляді заробітної плати 155 509 гривень. Ще 156 778 гривень – у вигляді відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, 30 726 гривень йому відшкодували за витрати, пов’язані з проїздом територією України. Також у декларації нардепа зазначено 23952 гривень «матеріального блага з оплати витрат на участь у навчанні» та 7574 гривні від Програми винагород Mastercard.

У власності нардепа – дві квартири у Дніпрі (100 і 54,2 кв. м), ще одна (61 кв. м) – у Світловодську, а також ВАЗ 2103, випущений у 1974 році.

Зазначимо, що на момент обрання до Верховної Ради України Воронько перебував у статусі тимчасово безробітного.