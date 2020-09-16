За сприяння МВС запрацювала Урядова консультаційна лінія з питань безпеки дітей в Інтернеті – 1545*3

Вчора, 15 вересня, за підтримки МВС України почала діяти Урядова консультаційна лінія з питань безпеки дітей в Інтернеті – 1545*3, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Нацполіції у Кіровоградській області.

Робота Урядової консультаційної лінії направлена на захист та убереження дітей від небезпеки в інтернеті. Саме зараз, з початком нового навчального року, діти багато часу проводять онлайн, навчаючись та спілкуючись в умовах пандемії COVID-19.

Нова гаряча лінія дозволить отримати кваліфіковані консультації щодо особливостей технічних налаштувань додатків, якими діти користуються в цифровому середовищі, та отримати відповідь з питань захисту дитини в цифровому середовищі.

Спеціалісти лінії 1545*3 працюють 24/7 та допоможуть убезпечити дитину від протиправних посягань у мережі «Інтернет».