За третє щеплення від коронавірусу нараховуватимуть додаткові 500 гривень

Зеленський пообіцяв ще по 500 грн тим, хто зробить бустерне щеплення від COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.
Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців після засідання РНБО:
- Ситуація на сході – під контролем, підстав для паніки немає.
- Енергетика – весь опалювальний сезон пройде спокійно, запасів газу та вугілля достатньо, і Україна продовжує їх нарощувати.
- COVID-19 – кількість нових хворих зростає, але госпіталізацій стає менше – у лікарнях зайнято лише 28% ліжок. Все тому, що українці зрозуміли, наскільки важливо вакцинуватися.
- Ще 500 бонусних гривень нараховуватимуть тим, хто зробить бустерне щеплення.
- У лютому люди похилого віку зможуть розраховуватися бонусною 1000 грн за комуналку.
- Незабаром щеплені від коронавірусу діти віком від 14 до 18 років також отримають по 1000 грн та зможуть витратити її, серед іншого, на освіту.
Джерело: “УС”.