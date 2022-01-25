За третє щеплення від коронавірусу нараховуватимуть додаткові 500 гривень

Зеленський пообіцяв ще по 500 грн тим, хто зробить бустерне щеплення від COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців після засідання РНБО:

Ситуація на сході – під контролем, підстав для паніки немає.

Енергетика – весь опалювальний сезон пройде спокійно, запасів газу та вугілля достатньо, і Україна продовжує їх нарощувати.

COVID-19 – кількість нових хворих зростає, але госпіталізацій стає менше – у лікарнях зайнято лише 28% ліжок. Все тому, що українці зрозуміли, наскільки важливо вакцинуватися.

Ще 500 бонусних гривень нараховуватимуть тим, хто зробить бустерне щеплення.

У лютому люди похилого віку зможуть розраховуватися бонусною 1000 грн за комуналку.

Незабаром щеплені від коронавірусу діти віком від 14 до 18 років також отримають по 1000 грн та зможуть витратити її, серед іншого, на освіту.

Джерело: “УС”.