За третє щеплення від коронавірусу нараховуватимуть додаткові 500 гривень

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Зеленський пообіцяв ще по 500 грн тим, хто зробить бустерне щеплення від COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців після засідання РНБО:

  • Ситуація на сході – під контролем, підстав для паніки немає.
  • Енергетика – весь опалювальний сезон пройде спокійно, запасів газу та вугілля достатньо, і Україна продовжує їх нарощувати.
  • COVID-19 – кількість нових хворих зростає, але госпіталізацій стає менше – у лікарнях зайнято лише 28% ліжок. Все тому, що українці зрозуміли, наскільки важливо вакцинуватися.
  • Ще 500 бонусних гривень нараховуватимуть тим, хто зробить бустерне щеплення.
  • У лютому люди похилого віку зможуть розраховуватися бонусною 1000 грн за комуналку.
  • Незабаром щеплені від коронавірусу діти віком від 14 до 18 років також отримають по 1000 грн та зможуть витратити її, серед іншого, на освіту.
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Джерело: “УС”.

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