За тиранію над дружиною та 1-річною дитиною мешканець Кіровоградщини відсидить 8 років

На 8 років ув’язнення Знам’янська окружна прокуратура засудила домашнього тирана, який ногами бив дружину та її однорічну доньку, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на прокуратуру області.

“На ґрунті ревнощів чоловік звіряче побив дружину разом з її однорічною донечкою. Засуджений не спинився навіть коли жінка з дитиною впали на підлогу, а продовжив бити їх ногами.

За висновками експертів жінка з дитиною отримали тяжкі тілесні ушкодження, які є небезпечними для життя в момент спричинення” – мовиться у тексті повідомлення.