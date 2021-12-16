За участі представників влади Олександрії, району та області відбувся форум «Реформа системи шкільного харчування»

Нещодавно на базі олександрійської школи № 10 відбувся обласний форум «Реформа системи шкільного харчування», повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу міської ради.

До форуму долучились голова Кіровоградської ОДА Марія Чорна, міський голова Сергій Кузьменко, заступниця мера Ірина Чемерис, голова РДА Ольга Коріненко, начальники відділів освіти та працівники шкільних їдалень району.

На заході були обговорені принципи та нові стандарти харчування школярів, меню та технології, реалізація реформи шкільного харчування у закладах тощо.

За словами керманича міста Сергія Кузьменка, наступного року влада ініціює збільшення фінансування на харчування в освітніх закладах. Крім того, додав, що це є спільна робота представників влади, керівників закладів освіти та батьків.

У ході форуму посадовці побували в шкільній їдальні, де не лише переглянули технології приготування повноцінного раціону, а й дегустували запропоновані страви на вибір.