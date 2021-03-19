За вбивство сусіда олександрійця засудили на 7 років

Такий вирок виніс Олександрійський районний суд стосовно уродженця Олександрії за вбивство сусіда, інформує “Голос Громади”.

Пригода сталася 5 липня 2019 року у день, коли засуджений приїхав до матері в с.Рожеве, й та поскаржилась, що сусід насварив племінників. Пішовши до сусіда для з`ясування стосунків його вдома не застав, наступну спробу здійснив під ранок. Сусід підняв галас через ранній візит, чоловіки посварились і підозрюваний наніс господарю смертельних ножових поранень.

На суді той сказав, що вбивати не хотів — боявся. що стане жертвою, оскільки загиблий служив в АТО і мав зброю.

Чоловіка засудили до 7 років позбавлення волі.