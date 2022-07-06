За вчинення тяжких злочинів на Кіровоградщині судитимуть «злодія в законі»

За створення злочинної організації та поширення злочинного впливу на території Кіровоградщини судитимуть «злодія в законі» на прізвисько «Армен Хохол», який перебував у міжнародному розшуку, про це повідомляє Прокуратура області, інформує “Голос Громади”.

“Розслідуванням встановлено, що обвинувачений, перебуваючи на території України в статусі особи підвищеного злочинного впливу – «злодій в законі», створив злочинну організацію метою діяльності якої було систематичне вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів” – додається в тексті відомства.

“Злодія в законі” раніше було затримано в одному із селищ Кіровоградщини. У разі доведення вини судом громадянину загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.