За вихідні в рази побільшало тяжких хворих на КОВІД в Олександрії

За оперативною інформацією щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії, вихідними було зроблено 203 ПЛР-тестів, виявлено 33 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 31 січня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 220 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 23 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 29 хворих, в тому числі зі Знам’янської громади – 1, Онуфріївської – 1, Світловодської – 4, Пантаївської – 3, Приютівської – 1, Петрівської – 1, Новопразької – 1, на апаратах ШВЛ – 2;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 191 хворий, в тому числі 23 дітей.

Усього станом на 31 січня хворих на пневмонію – 237 осіб, в тому числі 23 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 77 дітей, з них 19 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 21 хворий, на апаратах ШВЛ – 0.

У центральній районній лікарні – 13 хворих, на апаратах ШВЛ – 1.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 184 хворих, в тому числі 4 дітей.